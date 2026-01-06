Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye\'yi Ziyaret Edecek
06.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret sırasında Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek belgeler imzalanacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüşmeler gerçekleştirilecek.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Enver İbrahim, Diplomasi, Politika, Türkiye, Malezya, Son Dakika

Son Dakika Politika Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:53:51. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.