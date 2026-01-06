Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" dedi.