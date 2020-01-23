Malezya'da Çinli turistte "koronavirüs" şüphesi - Son Dakika
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Malezya'da Çinli turistte "koronavirüs" şüphesi

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde bir Çinli turistin yüksek ateş ve boğaz rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine ülke genelinde, son haftalarda Çin'de yayılan "koronavirüs" tehlikesine karşı tedbirler artırıldı.

Malezya'da Çinli turistte

KUALA Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde bir Çinli turistin yüksek ateş ve boğaz rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine ülke genelinde, son haftalarda Çin'de yayılan "koronavirüs" tehlikesine karşı tedbirler artırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Çinli turist hakkında tetkiklerin sürdüğü ve henüz koronavirüs vakası tespit edilmediği bildirildi.

Çinli turistin koronavirüs belirtileri gösterdiğini kaydedilen açıklamada, hastanın bir süre özel bakımda tutulacağı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya vatandaşlarına, söz konusu virüsün en çok görüldüğü Çin'in Vuhan kentine zorunlu olmadıkça gitmemeleri çağrısında bulunuldu.

Koronavirüs salgını?

Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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