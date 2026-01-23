Malezya'da COD İçin Nakitsiz Çözüm

Fiuu, Pos Malaysia ve Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), teslimatla ödeme (COD) işlemleri için nakitsiz ödeme çözümünü tanıttı.

Fiuu, Pos Malaysia ve Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), teslimatla ödeme (COD) işlemleri için devrim niteliğinde bir nakitsiz çözüm sunmak üzere işbirliği yaptı. Bu girişim, Fiuu'nun yenilikçi ödeme platformu ve PayNet'in DuitNow QR teknolojisi ile destekleniyor ve Malezya'da COD işlemlerinin müşterinin kapısında güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını hedefliyor.

Fiuu CEO'su Eng Sheng Guan, bu ortaklığın Fiuu'yu Malezya'nın dijital ekonomisini ileriye taşıyan öncü konuma getirdiğini belirtti. Hem tüketicilere hem de satıcılara güvenli, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş ödeme çözümleri sunmayı amaçladıklarını ve Pos Malaysia'nın e-ticaret satıcıları için COD hizmetlerini genişletmesine destek verdiklerini vurguladı. DuitNow QR'ye geçişin, nakitsiz tahsilat süreçlerini otomatikleştirerek işlemleri daha verimli hale getireceği ve e-ticaret sektörünün geleceğini şekillendireceği ifade edildi.

Pos Malaysia Grup CEO'su Charles Brewer, DuitNow QR'nin COD hizmetlerini müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uyarladığını söyledi. Bu yenilikçi nakitsiz çözümün kolaylık sağladığını ve Pos Malaysia'nın dijitalleşme ve yenilikçilik taahhüdünü yansıttığını, böylece hizmetlerini geliştirdiklerini ve dijital çağda halkla bağlarını güçlendirdiklerini belirtti.

PayNet Pazarlama Müdürü Gary Yeoh, Malezya'daki kurye, ekspres ve paket (CEP) sektöründe COD ödeme sürecini basitleştirmede önemli bir rol oynamaktan gurur duyduklarını söyledi. DuitNow QR'nin daha güvenli ve verimli işlemlerle nakitsiz dönüşüm potansiyelini artırdığını ve bu işbirliğinin Malezya'yı nakitsiz bir topluma doğru ilerletme misyonunu desteklediğini ekledi.

Söz konusu ortaklık COD paket hizmetlerinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor ve milyonlarca Malezyalıya daha hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunuyor. Fiuu, Pos Malaysia ve PayNet'in güçlerini birleştirmesiyle, ülkenin dijital ekonomisi gelişiyor ve e-ticaret büyümesi için sağlam bir temel oluşturuluyor. - KUALA LUMPUR