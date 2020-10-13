Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi - Son Dakika
BBC

Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi

13.10.2020 15:17
Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi, System.String[]

Malezya'da başbakan yardımcılığı görevinden alındığı 1998'den beri liderlik kavgası veren ve erkek bir danışmanına tecavüz ettiği iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün Kral Abdullah Sultan Ahmed Şah'la görüşerek hükümeti kurma görevinin kendisine...

Malezya'da başbakan yardımcılığı görevinden alındığı 1998'den beri liderlik kavgası veren ve erkek bir danışmanına tecavüz ettiği iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün Kral Abdullah Sultan Ahmed Şah'la görüşerek hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi.

222 sandalyeli mecliste 120 milletvekilinin desteğini aldığını belirten Enver, Başbakan Muhiddin Yasin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savundu.

Enver, Kral'ın parti liderleriyle görüştükten sonra kararını açıklayacağını söyledi.

95 yaşındaki Başbakan Mahathir Muhammed, Şubat'ta sürpriz bir kararla istifa etmiş, bir ay sonra yerine Muhiddin Yassin atanmıştı.

Enver'in Kral'la görüşmesi inişli-çıkışlı siyasi kariyerinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Enver'in Kral'a kendisine destek vaat eden milletvekillerinin listesini sunmadığı, bu nedenle gerçekten gerekli çoğunluğa sahip olmadığı bilinmiyor.

Fiili livata suçlaması

1982'de ilk kez milletvekilliğine seçilen Enver, gençlik ve spor, eğitim ve maliye bakanlıklarının ardından 1993'te başbakan yardımcısı oldu.

Bu dönemde yıldızı parlayan bir siyasetçi olarak Enver'in Başbakan Dr. Mahathir'in yerine geçecek kişi olduğu konuşuluyordu.

Ancak 1998'de Mahathir'le liderlik kavgasına giren Enver'in yolları ayrıldı. Bir süre sonra Enver, yolsuzluk ve bir erkek danışmanının suçlamalarının ardından fiili livata suçlamasıyla hapse atıldı. Enver bu iddiaların siyasi olduğunu savundu.

2004'te Enver fiili livata suçlamasından aklandı. Ancak 2014'te bu karar bozuldu ve Enver bir yıl sonra yeniden hapse girdi.

Mayıs 2018 genel seçimlerinde Enver ve Mahathir yeniden iş birliği yaptı ve iki siyasetçi Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakında bir araya geldi.

Mahathir'in liderliğindeki ittifakın 60 yıldan daha uzun süren Birleşik Ulusal Malay Örgütü'nün iktidarına son verdiği seçimden bir hafta sonra Enver, Kral tarafından affedildi.

Mahathir, hükümeti kurma görevinin Enver'e verilmesini istiyor.

Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi

Enver İbrahim, Başbakan, Malezya, Erkek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:38:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei