Son Dakika Haberleri: Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası

52 dakika önce

KUALA Malezya'da, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişiye, 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti (2 bin 445 dolar) para cezası verildi.

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası, System.String[]
KUALA Malezya'da, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişiye, 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti (2 bin 445 dolar) para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla 4 Mart'ta tutuklanan ve geçen hafta cuma günü hakkındaki suçlamaları kabul eden Muhammed Yezid Kong Abdullah, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten 7 ay hapis ve 10 bin Malezya ringgiti para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın para cezasını karşılayamaması halinde cezasının 2 yıl daha uzayacağını bildirdi.

Geçen hafta cumartesi günü de Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıklamıştı.

Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Malezya, Hz.Muhammed, Güncel
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