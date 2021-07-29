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Malezya'da OHAL'in Kral'a danışılmadan iptal edilmesi tartışma yarattı - Son Dakika

Malezya'da OHAL'in Kral'a danışılmadan iptal edilmesi tartışma yarattı

29.07.2021 12:40
Malezya'da OHAL'in Kral'a danışılmadan iptal edilmesi tartışma yarattı, System.String[]

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının, Malezya Kralı'na danışılmadan iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının, Malezya Kralı'na danışılmadan iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın, 26 Temmuz'daki olağanüstü meclis oturumunda Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan'ın, hükümetin OHAL'in uzatılmayacağı yönünde tek başına karar almasından rahatsızlık duyduğu açıklandı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, "Majesteleri, Sayın Bakan Takiyuddin'in 26 Temmuz'da yaptığı açıklamanın hatalı ve parlamento üyelerini yanlış yönlendirici olduğunu düşünmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Majesteleri, hükümetin OHAL kararını iptal ederken Kraliyete danışılmamasını anayasaya aykırı bulmuş ve bundan üzüntü duymuştur." görüşü paylaşıldı.

Malezya Kralı'nın açıklamalarından sonra ana muhalefet lideri Enver İbrahim, Adalet Bakanı Takiyuddin'in istifasını isterken OHAL'in kanunsuzca iptal edilmesine ilişkin Başbakan Muhyiddin'den açıklama talebinde bulundu.

Muhalefetin açıklamalarının ardından bugünkü meclis oturumu ertelendi.

Ana muhalefet lideri Enver, meclis oturumunun ertelenmesi kararının siyasi olduğunu öne sürerek Başbakan Muhyiddin'e karşı güven oyu önergesi sunacağını kaydetti.

Başbakan Muhyiddin'e içeriden istifa çağrısı

Malezya Kralı'nın açıklamaları sonrası yaşanan gelişmeler üzerine gözler Başbakan Muhyiddin'e çevrilirken basın mensupları Muhyiddin'in evinin önünde toplandı.

Malezya basınında yer alan haberlerde, kabineden bazı bakanların Muhyiddin'e istifa çağrısı yaptığı bildirildi.

Muhyiddin'in gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Malezya'da OHAL kararı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19'la daha kolay mücadele edilmesi için Başbakan'ın tavsiyesi üzerine 13 Ocak-1 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş ve bu kapsamda parlamentonun faaliyetlerini askıya almıştı.

Karara muhalefetin tepki göstermesi üzerine siyasi parti liderleri ve eyalet krallarıyla görüşen Sultan Abdullah Şah, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, parlamentonun bir an önce toplanması çağrısında bulunmuştu.

Malezya Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, 3 Temmuz'da Kral'ın çağrısını dikkate alarak parlamentoyu ağustostan önce yeniden açacaklarını duyurmuştu.

26 Temmuz'daki olağanüstü meclis oturumunda Takiyuddin, OHAL'in iptal edildiğini ve 1 Ağustos'tan sonra uzatılmayacağını açıklamıştı.

Olağanüstü Hal, Başbakan, Malezya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da OHAL'in Kral'a danışılmadan iptal edilmesi tartışma yarattı - Son Dakika


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