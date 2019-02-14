Son Dakika Haberleri: Malezya'da Timsahın Saldırdığı Kişi Öldü

Malezya'da Timsahın Saldırdığı Kişi Öldü

57 dakika önce

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletindeki nehirde yengeç toplayan bir kişi, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Malezya'da Timsahın Saldırdığı Kişi Öldü, System.String[]
KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletindeki nehirde yengeç toplayan bir kişi, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sarawak'ın kuzeyinde bulunan Miri kentinde yengeç toplamak için yeğeniyle nehre giren 40 yaşındaki Endonezyalı Muh Tahir Mecit Syam, timsah saldırısına uğradı.

Nehrin farklı bir kısmında yengeç toplayan Muh Tahir'in yeğeni, amcasının yırtılmış elbise ve eşyalarına rastladı.

Daha sonra arama çalışmalarına başlayan polis birimi, Muh Tahir'in parçalanmış cesedine ulaştı.

Muh Tahir'in cesedi, otopsi için Miri kent hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:48 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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