Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecine rağmen artmaya devam ediyor.

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecine rağmen artmaya devam ediyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 111 artarak toplam 10 bin 687'ye, aktif vakalar ise 858'e yükseldi.

Bugün 30 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 9 bin 696'ya çıktı.

Kovid-19'dan toplam 133 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son açıklanan vakaların 97'sinin Sabah eyaletinde, diğer 14 vakanın ise Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldüğü açıklandı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya'ya giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşların, Kovid-19 testi ve 2 haftalık karantina masrafı olarak 4 bin 700 Malezya Ringgiti (8 bin 563 TL) ödeyeceğini açıkladı.

Bakan İsmail, ülkeye giriş yapan Malezya vatandaşlarının ise 2 bin 100 (3 bin 826 TL) ödeyeceğini belirtti.

Endonezya'da vaka sayısında rekor artışlar

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte kaydedilen 4 bin 823 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 266 bin 845'e çıkarken yaşamını yitirenlerin sayısı 113 artarak 10 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 343 artarak 196 bin 196'ya yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük vaka sayısı ortalamasının 4 bin 400'ün üzerine çıktığı Endonezya'da, ay başından bu yana da vaka sayısında 8 kez rekor artış kaydedildi.

Öte yandan vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla 14 Eylül'de başkent Cakarta'da yeniden yürürlüğe giren geniş kapsamlı kısıtlamaların 11 Ekim'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 568 artarak 81 bin 881'e çıktı.

Son bir günde 20 bin 551 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 163 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1557'ye yükseldi.

Endonezya, Malezya, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei