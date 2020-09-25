Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecine rağmen artmaya devam ediyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 111 artarak toplam 10 bin 687'ye, aktif vakalar ise 858'e yükseldi.

Bugün 30 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 9 bin 696'ya çıktı.

Kovid-19'dan toplam 133 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son açıklanan vakaların 97'sinin Sabah eyaletinde, diğer 14 vakanın ise Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldüğü açıklandı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya'ya giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşların, Kovid-19 testi ve 2 haftalık karantina masrafı olarak 4 bin 700 Malezya Ringgiti (8 bin 563 TL) ödeyeceğini açıkladı.

Bakan İsmail, ülkeye giriş yapan Malezya vatandaşlarının ise 2 bin 100 (3 bin 826 TL) ödeyeceğini belirtti.

Endonezya'da vaka sayısında rekor artışlar

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte kaydedilen 4 bin 823 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 266 bin 845'e çıkarken yaşamını yitirenlerin sayısı 113 artarak 10 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 343 artarak 196 bin 196'ya yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük vaka sayısı ortalamasının 4 bin 400'ün üzerine çıktığı Endonezya'da, ay başından bu yana da vaka sayısında 8 kez rekor artış kaydedildi.

Öte yandan vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla 14 Eylül'de başkent Cakarta'da yeniden yürürlüğe giren geniş kapsamlı kısıtlamaların 11 Ekim'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 568 artarak 81 bin 881'e çıktı.

Son bir günde 20 bin 551 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 163 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1557'ye yükseldi.