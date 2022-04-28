Malezya hükümeti, Suu Çii hakkındaki hapis kararına tepki gösterdi - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Myanmar'ın 76 yaşındaki devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk suçlamalarıyla cezalandırılmasıyla ilgili son gelişmelerden duyduğu endişeyi bildirdi.

Myanmar'da insan hakları ve adaletin temel ilkelerinin hakim olması ve bunlara uyulması gerektiğinin altını çizen Seyfeddin, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali'nin konuya ilişkin tweetini paylaştı.

Sözcü Nabila Massrali, söz konusu paylaşımda "Aung San Suu Çii'nin siyasi amaçla yargılanması, Myanmar'da hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmak ve demokrasiye yönelik gerilim için bir başka adım. AB, darbeden bu yana tutuklanan tüm siyasi mahkumların ve keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'yi 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.