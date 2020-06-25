Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi

KUALA Myanmar'dan ve Bangladeş'in güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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