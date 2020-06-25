Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi

KUALA Myanmar'dan ve Bangladeş'in güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

KUALA Myanmar'dan ve Bangladeş'in güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Malezya Deniz Koruma Birimi (APMM) Direktörü Mohd Zubil Mat Som, 9 Haziran'da Langkawi adasına geçen ve içinde 269 Arakanlının bulunduğu gemide, yolculuğun başında en az 300 kişinin olduğunu belirtti.

Onlarca sığınmacının yolculukta öldüğüne dair bilgi aldıklarını ifade eden Mohd Zubil, "Bazı sığınmacılar yolda yaşamını yitirdi, bazıları da denize atıldı." dedi.

Mohd Zubil, kaç sığınmacının can verdiğine dair ellerinde net bir rakamın olmadığını vurguladı.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Olayın ardından Malezya hükümeti, Bangladeş'e, Arakanlı sığınmacıların deniz yoluyla Malezya'ya gelmesini önleme çağrısında bulunmuştu.

Bangladeş, Myanmar, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 06:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]