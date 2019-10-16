Son Dakika Haberleri: Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı

1 saat önce

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Tatarlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malezyalı turistleri taşıyan Akın Yıldırım yönetimindeki 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada Malezyalı 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yardım ederken, otobüsün içinde mahsur kalan yaralıları vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkardı. Daha sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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