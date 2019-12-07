Son Dakika Haberleri: Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı
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Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı

6 saat önce

Mali'nin başkenti Bamako'da, Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü (OMVS) 18. Liderler Konferansı yapıldı.

Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı, System.String[]

Mali'nin başkenti Bamako'da, Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü (OMVS) 18. Liderler Konferansı yapıldı.

Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, konferansa, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin katıldığı belirtildi.

Konferansta, kaynağı Gine'den çıkan bin 750 kilometre uzunluktaki Senegal nehrinin Senegal'in Saint Louis kentinden Mali'deki Ambidedi'ye uzanan 905 kilometrelik kısmında planlanan seferlerin sürdürülebilirliği ele alındı.

Liderler, nehirde inşa edilen 140 megavatlık Gouina hidroelektrik santralinin kapasitesinin artırılması konusunu da görüştü.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, OMVS olarak 2021'de hayata geçirilecek 400 megavatlık güneş enerjisi projesi için girişimde bulunduklarını bildirdi.

Bu güneş enerjisi santralinin, Manantali barajının sularında yüzeceğini belirten Sall, bu sayede su ve enerjinin daha ekonomik şekilde yönetileceğini, her ülkeye sağlanan su ve enerji miktarının artacağını ifade etti.

Gine'den çıkan Senegal nehri, Mali, Moritanya ve Senegal'den geçerek St. Louis kentinde Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

OMVS, bu dört ülke için bir zenginlik kaynağı olan Senegal Nehri ve drenaj havzasını birlikte yönetmek amacıyla 1972'de kuruldu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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