Mali'de sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon toplanıyor - Son Dakika

Mali'de sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon toplanıyor

Mali'de askeri cuntaya sivil geçiş için verilen süre daralırken, sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon masaya oturacak.

Mali'de sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon toplanıyor, System.String[]

Mali'de askeri cuntaya sivil geçiş için verilen süre daralırken, sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon masaya oturacak.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyine (CNPS) sivil geçişin detaylarını belirlemek için verdiği süre 23 Eylül'de dolacak.

CNPS, ECOWAS'ın en önemli şartı olan sivil cumhurbaşkanı konusunda ise görüşmelerine hız verdi.

Cumhurbaşkanını belirlemek üzere oluşturulan komisyon, bugün görüşmelerde bulunacak.

Komisyonda kimlerin yer aldığı resmen duyurulmasa da CNSP'de, ülkenin önde gelen sendikaları ve sivil toplum örgütleriyle muhalefet platformu M5 RFP'den isimlerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan ECOWAS adına ara buluculuk faaliyetleri yürüten eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın da 23 Eylül'de başkent Bamako'da olması bekleniyor.

18 aylık geçiş sürecinde uzlaşı sağlanmıştı

Asker, toplumun farklı unsurlarıyla geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere yaptığı görüşmelerin akabinde 12 Eylül'de bir şart yayımlamıştı.

Şartta geçiş sürecinin 18 ay olacağı belirtilmiş ancak cumhurbaşkanının asker de olabileceği maddesi tepki çekmişti.

ECOWAS, bunun üzerine 15 Eylül'de Gana'nın başkenti Akra'da CNSP ile görüşmüş ve 18 aylık geçiş sürecinde uzlaşı sağlansa da cumhurbaşkanı ve başbakanın sivil olması gerektiği yinelenmişti.

Mali'ye halihazırda uygulanan yaptırımların topyekun bir ambargoya dönüşebileceği uyarısında bulunan ECOWAS, askere isim belirlemesi için 15 Eylül'den başlayarak 1 hafta süre vermişti.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı şu an sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Bamako, Eylül, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de sivil cumhurbaşkanını belirleyecek komisyon toplanıyor - Son Dakika

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