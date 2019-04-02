Maliye Piyango - Fenerbahçe: 3-1
19 dakika önce
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, İbrahim ÜnalMALİYE PİYANGO: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)FENERBAHÇE: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo (Ahmet...
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal
MALİYE PİYANGO: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)
FENERBAHÇE: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
SETLER: 25-21, 25-16, 24-26, 25-23
SÜRE: 119 dakika (28, 27, 35, 29)
Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:06 Kaynak: DHA
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