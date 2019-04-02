Son Dakika Haberleri: Maliye Piyango - Fenerbahçe: 3-1

Maliye Piyango - Fenerbahçe: 3-1

19 dakika önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, İbrahim ÜnalMALİYE PİYANGO: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)FENERBAHÇE: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo (Ahmet...

Maliye Piyango - Fenerbahçe: 3-1, System.String[]


SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

MALİYE PİYANGO: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)

FENERBAHÇE: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

SETLER: 25-21, 25-16, 24-26, 25-23

SÜRE: 119 dakika (28, 27, 35, 29)

Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:06 Kaynak: DHA

Halil İbrahim Yücel, Karaağaç, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
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