Son Dakika Haberleri: Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

1 saat önce

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir GirenteMALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Burak Güngör,...

Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3, System.String[]


SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente

MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet ( Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18

SÜRE: 154 dakika (31, 35, 28, 31, 29) 

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. 

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:56 Kaynak: DHA

Halil İbrahim Yücel, Malatya, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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