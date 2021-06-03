Malkara'da motosikletlilere ceza yağdı: Film gibi izlediler - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından motosikletlilere yönelik yapılan uygulamada tescilsiz olduğu belirlenen 25 motosiklet bağlanırken, yaklaşık 50 bin lira da para cezası uygulandı. Bazı kişiler de uygulamayı film izler gibi izledi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla motosikletlerle ilgili şikayetlerin artması üzerine Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletlilere yönelik sıkı denetim başlatıldı. Gün boyu yapılan uygulamada, plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edilen 25 motosiklet, trafikten men edilerek, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Ayrıca gürültü kirliliğine sebep olan egzoz taktıran, kask takmayan ve evrakları eksik bulunanlara ceza yağdı. Uygulama esnasında ise çevrede toplanan bazı vatandaşların meraklı bakışları dikkat çekti.

Uygulamalarda yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, trafik denetimlerine devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ