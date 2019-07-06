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Malkara'da orman yangını

27 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda orman arazöz araçları, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Orman İşletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale etti, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında, 5 dönümlük alandaki yaklaşık 50 ağaç yandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:02 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel
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