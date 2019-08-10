Son Dakika Haberleri: Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Sağlamtaş Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şarköy istikametine seyreden Ersan G. yönetimindeki 34 BBC 264 plakalı otomobil, Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Kazada, araçta bulunan Dilek G. ve Diler G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
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