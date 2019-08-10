Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy
yolu üzeri Sağlamtaş
Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şarköy istikametine seyreden Ersan G. yönetimindeki 34 BBC 264 plakalı otomobil, Çınarlıdere
Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Kazada, araçta bulunan Dilek G. ve Diler G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ
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