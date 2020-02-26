Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi - Son Dakika

Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi

14 dakika önce

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'ye deprem ve darbelerin çok zarar verdiğini söyledi.

Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi, System.String[]

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'ye deprem ve darbelerin çok zarar verdiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak ve konferansa katılmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Malkoç, Vali Recep Soytürk ile görüşerek kente ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Malkoç, Türkiye'de 2 fay hattının bulunduğunu, bunlardan birinin deprem, diğerinin ise darbelerle ilgili olduğunu belirterek, "İkisi de Türkiye'ye çok zarar vermiştir. Depremi önlemek mümkün değil. Ama depremin etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak mümkündür. İşte devletimiz başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kentsel dönüşümdü, binaların yenilenmesine kadar, idarenin daha dikkatli tedbirli olması AFAD'dan Kızılay'a Valilerimize kadar, bir çok tedbir alıyorlar. İkinci fay hattı ise darbe fay hattıdır. Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmuştur. 1960, 1971, 1980, 1997'deki 28 Şubat, 2007'de 27 Nisan bildirisi, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi, insan bunları söylerken bile terliyor. Her 10 yılda bir, böyle darbe teşebbüsünün olduğu ülkede birtakım sosyal sıkıntılar oluyor. Darbe demek, 'Cuntacılık' demek, eşkıyalık demek, hukuksuzluk demektir" diye konuştu.Deprem gibi darbelere karşı da tedbirler aldıklarına dikkat çeken Malkoç, "Türkiye'nin sosyal yapısını, Türkiye'nin siyasi yapısını, Türkiye'nin ekonomik yapısını mahveden bu darbelerle ilgili de çok güzel tedbirler alındı. Anayasal değişiklikler oldu, yasal değişiklikler oldu. Bu iki fay hattından Türkiye kurtulduğunda daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.


Şeref Malkoç, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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