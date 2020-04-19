Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı - Son Dakika

Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı

6 saat önce

Malta'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda doğru yola çıktı.

Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı, System.String[]

Malta'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda doğru yola çıktı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kovid-19 salgını sebebiyle yurda dönmek için Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğine talepte bulunan ve geçici süreyle bu ülkeye gelen Türk vatandaşları Malta'dan ayrıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı ve Büyükelçilik yetkililerinin, Malta Uluslararası Havaalanı'ndan uğurladığı öğrenci ve işçilerden oluşan 104 kişi, THY'nin özel seferiyle yerel saatle 12.30 civarında yola çıktı.

Malta'dan ayrılan Türk vatandaşları, Türkiye'de uygulanan tedbirler çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacak.

Öte yandan Malta'da şu ana kadar üç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 427 kişiye virüs teşhisi konmuştu.

Ülkede, aktif Kovid-19 vaka sayısı ise 306'ya yükseldi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
(Özel) Avcılar'da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un "dünya düzenine" etkisini değerlendirdi Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi         
21:45
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir         
21:39
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu         
21:30
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu         
21:00
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 21:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]