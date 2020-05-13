Korona virüs ile mücadelede yeni normale geçiş sürecinde Maltepe Belediyesi'nden anlamlı bir çağrı geldi. "Korona negatif olana kadar yaşamı pozitif kılalım" çağrısı yapan belediye, bu süreçte uyulması gereken kuralları bir animasyon klibi ile anlattı.



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nazif Karagözoğlu'nun korona virüs ile mücadelede uyulması gereken kuralları bir animasyon klibi haline getiren Maltepe Belediyesi, "Korona negatif oluncaya kadar sen pozitif ol" diyor. Vatandaşların "Evde kalmaya" ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sürecin başından itibaren korona virüs ile mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırladığımız bu klibi tamamen bilimsel verilerle ve uzman doktorumuzun tavsiyeleri ile hazırladık" diye konuştu. Alınan tedbirlere uyulması sayesinde Maltepe'de yaşamın pozitif bir seyir izlediğine vurgu yapılırken, bu süreçte uyulması gereken kurallar da şöyle sıralanıyor.



"Günde en az 2 litre su iç, hareket yap"



Yakınlarınla teması kısıtla, oda dışında tıbbi maske tak, tuvalet ve banyoyu ayır ya da dezenfektanla temizle, günde en az 8 bardak su iç, dişlerini fırçala, gargara yap, hareket et, kitap oku, müzik dinle, belgesel, komedi filmi, konser izle, gündüz 2, gece 8 saat uyu, geleceğin için plan yap, odanda çiçek besle, rahatsızlık durumunda 112'yi ara yardım iste.



"Ailenizle 3 adım mesafede maskeli görüşün"



Ailesinde korona virüs pozitif bireyleri de yapmaları gerekenler konusunda bilgilendiren klipte;



"Aradaki mesafe en az 3 adım (1.5 m) ve maskeli olsun, misafir kabul etmeyin, telefonla görüntülü, keyifli sohbetler yapın, mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli yiyecekler, soğan, sarımsak, zeytinyağı, kuşburnu, ada çayı ve çörek otu, şekersiz beslenin, hastanızın yemeğini kaldığı odanın önüne koyun, yüzey temizliğini 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu karıştırarak yapın, tek kullanımlık tabak, kaşık, bardak kullanın ya da ayrı yıkayın, eşyaları 60. derecede en az 30 dk. yıkayın, evi sık sık havalandırın" deniliyor. - İSTANBUL