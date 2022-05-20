MALTEPE BELEDİYESİ'NE POLİS EKİPLERİ GELDİ - 2 - Son Dakika
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MALTEPE BELEDİYESİ'NE POLİS EKİPLERİ GELDİ - 2

20.05.2022 16:54
MALTEPE BELEDİYESİ'NE POLİS EKİPLERİ GELDİ - 2

Ali Kerem BENGİ / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi.

Ali Kerem BENGİ  / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi. Polislerin soruşturma kapsamında istenen evrakları aldıktan sonra binadan ayrıldığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi. Polislerin soruşturma kapsamında istenen evrakları aldıktan sonra binadan ayrıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: -------------

-Polis ekiplerinin binaya girmesi


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MALTEPE BELEDİYESİ'NE POLİS EKİPLERİ GELDİ - 2 - Son Dakika
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