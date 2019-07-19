Maltepe Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
1 saat önce
Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.
Maltepe Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.
Maltepe Belediyesi, YKS'ya giren öğrenciler için Beykoz
Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Beykoz Üniversitesinden 3 rehber öğretmen ve Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü öğretmenleriyle Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde verilecek hizmette, öğrencilerin tercihlerini kendilerine en uygun şekilde yapmaları sağlanacak. Öğrenciler, programla ilgili soruları için 0216 549 10 13 numaralı telefondan bilgi alabilecek. - İSTANBUL
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