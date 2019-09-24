Son Dakika Haberleri: Maltepe'de 3 bin 649 iş yeri ruhsatına kavuştu
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Maltepe'de 3 bin 649 iş yeri ruhsatına kavuştu

53 dakika önce

Maltepe'de önemli bir ekonomik kalkınma hareketi başlatan Maltepe Belediyesi, son 5 yılda 3 bin 649 yeni iş yeri açma ruhsatı verdi.

Maltepe'de 3 bin 649 iş yeri ruhsatına kavuştu, System.String[]

Maltepe'de önemli bir ekonomik kalkınma hareketi başlatan Maltepe Belediyesi, son 5 yılda 3 bin 649 yeni iş yeri açma ruhsatı verdi. Eylül ayının son haftasında belediyeye başvuran 17 esnaf da ruhsatlarını, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan teslim aldı.


Maltepe Belediyesi başkanlık makamında, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan ruhsatlarını teslim alan esnafın mutluluğu görülmeye değerdi. Ruhsatlarını alan vatandaşlara bol kazançlar dileyen Kılıç, "Her koşulda esnafımızın yanındayız. Çok iyi biliyoruz ki esnafımız kalkındıkça kazanan Maltepe olacak" diye konuştu.


Esnafa can suyu, aile sigortası


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından 2018 yılının Mayıs ayında, yoksullukla mücadele kapsamında başlatılan ve dar gelirli ailelerde yaşayan kadınlara mutfak desteği sağlayan Aile Sigortası projesi de, Maltepe esnafına can suyu oldu. Aile Sigortası projesi kapsamında hak sahibi kadınlara verilen Halkkart'a belediye tarafından her ay 600 TL yükleniyor. Halkkart ile sadece ilçe sınırları içerisindeki esnaftan alışveriş yapılabiliyor. Başkan Kılıç bu uygulamayla, Maltepe esnafının kalkınmasına önemli bir destek sağladıklarını ifade etti. İlçe esnafı da uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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