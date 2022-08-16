Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı

16.08.2022 13:49

Maltepe'de bir otomobilden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edilen ve hakkında farklı suçlardan 28 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe'de bir otomobilden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edilen ve hakkında farklı suçlardan 28 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de 14 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.30'da Fındıklı Mahallesinde S.M. isimli şahsa ait olan aracın hayalet ekran gösterge panelinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ve saha çalışmaları başlatan polis ekipleri, inceleme sonucunda olay tarihinde saat 02.43 sıralarında park halinde duran araca bir şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği belirlendi. Araç içerisinden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edildi.

28 suç kaydı çıktı, tutuklandı

Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.K. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Otodan Hırsızlık", "Uyuşturucu Kullanımı" ve "Açıktan Hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan toplamda 28 adet kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs, aynı gün "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin camını kırdığı aracın içine girdiği, saniyeler sonra çıkarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İSTANBUL-MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI İSTANBUL-MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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