Maltepe'de Karavan Park Yasağı Uygulandı

(İSTANBUL)- Maltepe sınırları içerisinde belirlenen karavan parklarının dışında karavanların park etmeleri yasaklandı. Bu kararla birlikte ilçede cadde veya sokaklara park eden karavanların engellenmesi ve trafik akışının güvenli olarak sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Valiliği, karavanların ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artması üzerine, izinsiz şekilde belirlenen alanlar dışına park eden karavanların yasaklanmasına ilişkin karar aldı. Maltepe Belediyesi de bu karar doğrultusunda kasım ayı meclis toplantısında Maltepe'de karavan alanlarının belirlenmesi ve bu alanlar dışında karavanların park ettirilmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Trafik akışı daha güvenli olacak

Valilikçe iletilen kararda, karavanların yerleşebileceği ve yeterli manevrada bulunabileceği, gerekli kamera ve aydınlatma düzeneklerinin yer alacağı, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde konaklayacak karavanların plakaları ve sahiplerinin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınacağı, yangın, altyapı, ulaşım ve destek personelinin de yer alacağı karavan parklarının kurulması da yer aldı. Halihazırda kamuya açık alanlara, cadde/sokaklara, sahil şeritlerine, yeşil alanlara ve yol kenarlarına park eden karavanların da trafiği aksatmasının önüne geçilecek ve trafik akışı daha güvenli olacak.

Oy birliğiyle alınan bu kararla, Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesinde yer alan Orhangazi Şehir Parkı'nda yer alan açık otoparkta yer alan karavan parkının değerlendirilmesi ve karavanların buraya, uzun süreli olmamak kaydıyla park etmesi sağlanacak.