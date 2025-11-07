Maltepe'de Karavan Park Yasağı Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maltepe'de Karavan Park Yasağı Uygulandı

07.11.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği ve Maltepe Belediyesi, karavanların belirlenen park alanları dışında park etmelerini yasakladı. Bu karar, trafik akışının güvenliğini sağlamak amacıyla alındı. Karavanların park edebileceği alanlar belirlenecek ve bu alanlar dışında park eden araçlar engellenecek.

(İSTANBUL)- Maltepe sınırları içerisinde belirlenen karavan parklarının dışında karavanların park etmeleri yasaklandı. Bu kararla birlikte ilçede cadde veya sokaklara park eden karavanların engellenmesi ve trafik akışının güvenli olarak sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Valiliği, karavanların ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artması üzerine, izinsiz şekilde belirlenen alanlar dışına park eden karavanların yasaklanmasına ilişkin karar aldı. Maltepe Belediyesi de bu karar doğrultusunda kasım ayı meclis toplantısında Maltepe'de karavan alanlarının belirlenmesi ve bu alanlar dışında karavanların park ettirilmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Trafik akışı daha güvenli olacak

Valilikçe iletilen kararda, karavanların yerleşebileceği ve yeterli manevrada bulunabileceği, gerekli kamera ve aydınlatma düzeneklerinin yer alacağı, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde konaklayacak karavanların plakaları ve sahiplerinin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınacağı, yangın, altyapı, ulaşım ve destek personelinin de yer alacağı karavan parklarının kurulması da yer aldı. Halihazırda kamuya açık alanlara, cadde/sokaklara, sahil şeritlerine, yeşil alanlara ve yol kenarlarına park eden karavanların da trafiği aksatmasının önüne geçilecek ve trafik akışı daha güvenli olacak.

Oy birliğiyle alınan bu kararla, Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesinde yer alan Orhangazi Şehir Parkı'nda yer alan açık otoparkta yer alan karavan parkının değerlendirilmesi ve karavanların buraya, uzun süreli olmamak kaydıyla park etmesi sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Karavan Park Yasağı Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Geçer“ diye beklemeyin Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor "Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
TOGG’a yaptığına bakın 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde
Kandilli’den erken uyarı sistemi Sındırgı depremini İstanbul’da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

11:27
Tanal “Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta“ dedi, komisyonda kavga çıktı
Tanal "Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" dedi, komisyonda kavga çıktı
11:14
Taraftarlar merakla bekliyordu Kerem’in neden oynamadığı ortaya çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
11:01
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 11:52:30. #7.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de Karavan Park Yasağı Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.