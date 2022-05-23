Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü - Son Dakika
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Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü

23.05.2022 15:36

Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü -Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti İstanbul Maltepe'de Gökmen Karakaya, kafede buluştuğu iş ortağı Serdar Kaya'yı alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağını silahla başından vurup öldürdü.

Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü

-Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de Gökmen Karakaya, kafede buluştuğu iş ortağı Serdar Kaya'yı alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağını silahla başından vurup öldürdü.

Maltepe'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya ve Gökmen Karakaya saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen Karakaya, ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen Karakaya polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen Karakaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Erdem Korurlar, " Bunlar ortak oldular birkaç ay öncesinde. Anlaşamamaya başlamışlar. Sabah gene tartışmışlar tartışma sonucunda vurduğunu söylüyorlar. Ben görmedim tabi olay 11.30 sıralarında olmuş. Gökmen tanıdığımız biri, iyide bir insandı. Ortağını pek tanımıyorum olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Sadece ölenin ceset torbası ile çıkarılışı gördüm " dedi

Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü
Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü
Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü
Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü
Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de korkunç cinayet: İş ortağını öldürdü - Son Dakika


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