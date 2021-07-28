Maltepe'de motosiklet sürücüleri denetlendi - Son Dakika

Maltepe'de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen bir sürücüye 2 bin 698 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Maltepe Sahil yolu üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde, ehliyeti olmayan bir motosiklet sürücüsüne ise 2 bin 698 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL