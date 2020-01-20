Maltepeli çocuklar için şenlik başladı - Son Dakika
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Maltepeli çocuklar için şenlik başladı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı şenlik başladı.

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Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı şenlik başladı.


Şenlikte "Tiyatro Yeniden" isimli tiyatro grubu, "Uçmak İstiyorum" isimli müzikli oyunuyla sahne aldı. Oyunda küçük bir çocuğun uçma tutkusu minik izleyicilere anlatıldı. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği oyunda, uçma tutkusu, insan aklının, bilimsel düşüncenin değeri, eğlenceli ve fantastik bir masalın içinde anlatıldı. Tangırtı ülkesinin kraliçesi ile gümbürtü ülkesinin kralının öyküsünün sahnelendiği bölümleri minik izleyiciler ilgiyle izledi. Göz alıcı kostümler, masalsı dekor, eğlenceli şarkılar ve danslar miniklerin beğenisini topladı. Oyun öncesinde ve sonrasında animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenip, balon dağıtımı yapıldı. Çocuklar maskotlarla eğlenceli anlar geçirip yarıyıl tatilinin tadını çıkardı. Şenlik kapsamında 21 Ocak Salı günü "Cesur Farecik Cik Cik" isimli oyun, minik izleyiciler ile buluşacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Yavuz Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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