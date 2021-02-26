Maltepeli kadınlar, belediyeye destek için çöp topladı - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi nedeniyle belediye yetkilileri çöplerin toplanmasının bazı kişiler tarafından engellendiğini duyurdu. İşçilerin bu tavrına tepki gösteren mahalle sakini kadınlar bir araya gelerek sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı.

Maltepe Belediyesi ve işyerinde yetkili sendika Genel-İş Sendikası ile 6 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika üyesi işçilere greve çıktı. Grev sonucu sokaklarda biriken çöpleri toplamak isteyen belediye yetkilileri bazı kişiler tarafından engellendiklerini ifade etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Saygı ile yaklaştığımız grev sürecinde art niyetli gruplarca, mesaisini sürdürmek isteyen emekçilerimiz ve evsel atıklar için görev alacak araçlarımız engellenmektedir" denildi.

Sendikaya kadınlardan tepki

Belediyenin bu açıklamasının ardından Maltepeli kadınlar çöp toplamayı engelleyen kişilere tepki gösterdi. Mahallelerinde bir araya gelen kadınlar sokaklarda biriken çöp poşetlerini kamyonetlere yükleyerek çöp toplamaya başladı.

"Başkanımızın yanındayız"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da destek veren mahalle sakini Veysel Pamuk, "Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın. Hastalık almış başını gitmiş kimsenin bir şey yaptığı yok hem pandemi zamanında bu sendikanın yaptığı akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne yapmak istediğini ben anlamadım ama biz sonuna kadar Ali başkanın arkasındayız " dedi.

"Sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor"

Sendikanının çalışmak isteyen işçilere izin vermediğini belirten mahalle sakini Sevim Ayşe Serin "Biz Altıntepe'de oturan mahalle sakinleriyiz. Biliyorsunuz hastalık var pandemi dönemindeyiz sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor. İstedikleri 6 bin TL maaş, şu anda aldıkları maaş 4 bin 600 TL. Bu maaşı beğenmiyorlar ve çalışmak isteyen işçilerimizi de çalıştırmıyorlar. Bu gidiş hiç iyi değil ne olacağını bizde bilmiyoruz. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz" dedi. - İSTANBUL