Mamak Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı.

Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında, mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından 457 milyon lira olan 2020 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Köse, bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını belirterek, "Mamak'a değer katacak bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri nerede eksik varsa, hangi alanlarda acil yapılması gereken işler varsa onların üzerinde durduk. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları ürettik. Bütçemizin her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendireceğiz. 2020 yılında tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Mamak'ın turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimi sağlayacağız. Planlı kentleşmeyle yaşanabilir alanlar oluşturacağız." ifadelerini kullandı.