Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak - Son Dakika

Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak

22.10.2020 10:03
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi'nde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutları'nı yeniden ayağa kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi'nde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutları'nı yeniden ayağa kaldırdı. Çevresi için güvenlik tehdidine dönüşen boş konutlar iç ve dış cephesiyle sil baştan yenilendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak olan toplam 400 daireden oluşan 1+1 konutlar, ihtiyaç sahibi yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal amaçlı olarak aylık 100 TL'ye kiraya verilecek.

Mamak Araplar Mahallesi'nde 18 yıl önce yapılan ancak çürümeye terk edilen Eserkent Sosyal Konutları baştan aşağı yenilendi. İhtiyaç sahibi vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla iç ve dış cepheleri yeniden yapılan 400 konut, ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara düşük fiyattan kiraya verilecek. Konutların açılışı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak.

İhtiyaç sahibi evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla konutlar 100 TL'ye kiraya verilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla 400 adet beyaz eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutlar 5 bloktan oluşuyor. Çevre düzenlemesinden dış cephe kaplamaya, boya ve badanadan tesisata kadar gerekli tüm tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığı konutlar 2 yıllık kontratla kiraya verilecek. Modern görünüme kavuşan ve kapsamlı çalışma sonucunda yenilenen konutlar için başvurular online olarak alınacak. Yoğun talep olması halinde Büyükşehir Belediyesi konutlar için noter huzurunda kura yöntemiyle çekiliş yapacak. - ANKARA

Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Büyükşehir Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak - Son Dakika

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