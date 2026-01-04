Mamdani\'den Venezuela Açıklaması

NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Mamdani, kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu kaydederek, gelişmeleri yakından izleyeceğini bildirdi. Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Rejim değişikliğine yönelik bu açık girişim, sadece yurt dışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı.