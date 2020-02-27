Manavgat Adliyesi Müzik Korusu kuruldu - Son Dakika

MANAVGAT Adliyesi'nde, adliye personeli ve avukatlardan oluşan müzik korusu kuruldu. Çalışmalarına devam eden koro, ilk konserini 13 Mart akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde verecek.

Manavgat Adliyesi çalışanlarının girişimiyle kurulan ve haftanın 3 günü adliyede mesai sonrası çalışmalarını sürdüren koroyu Başsavcı Ramazan Yılmaz ziyaret etti. Müzik korosunun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başsavcı Yılmaz, adliye personeli, avukatlar ve koroya dışarıdan destek veren ekibe teşekkür etti. Bu tip sosyal faaliyetlere katılmanın zor bir iş olduğunu, medeni cesarete sahip olanların yapabileceğini anlatan Başsavcı Yılmaz, "Biz bunu destekliyoruz. Mesai saatleri sonrasında gerek ailelerinizden, gerek yakınlarınızdan vakit ayırıp, sosyal etkinlik projesi çerçevesinde bir araya geliyorsunuz. Hem adliyemizin bütünlüğünü göstermek bağlamında hem sanatsal aktivite hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde bu çok önemli ve çok da güzel bir olay" dedi.

Koroda bulunanlar da Başsavcı Ramazan Yılmaz'a kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Koronun kurulmasını önemsediğini ve teşvik ettiğini söyleyen Başsavcı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bu koro, mesai dışında da bir ve beraber hareket etme bağlamında oluştu. Güzel işlere ve güzel projelere imza atacaklarını düşünüyorum. Böyle bir birlikteliğin adliye çatısı altında oluşmasına biz destek verdik. Adliye çalışanlarımızda insan, onların da sosyal aktivitelere ihtiyacı var. Ben kendilerini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.