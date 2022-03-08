Manavgat Narkotik'ten Side'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat Narkotik'ten Side'de uyuşturucu operasyonu

08.03.2022 14:19
Manavgat Narkotik'ten Side'de uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Side'de gerçekleştirilen ve Narkotik Köpeği Pars'ın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 0.45 gram esrar ve 55.33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Side'de gerçekleştirilen ve Narkotik Köpeği Pars'ın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 0.45 gram esrar ve 55.33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Cumhuriyet Savcısının talimatıyla K-9 Narkotik Madde Arama Köpeği Pars'ın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda M.O. isimli şahsın Side Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada; E.O. isimli şahsın üzerinde 0.45 gram esrar maddesi, 0.21 gram metamfetamin maddesi, ikametin mutfağında bulunan ocak üzerinde 2 paket halinde daralı ağırlığı 45,77 gram metamfetamin maddesi, araçta 4 paket halinde daralı ağırlığı 9,35 gram gelen metamfetamin maddesi olmak üzere toplam da 55,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.O. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
1 aydır kayıp olan oğlunu arıyor... Oğlu için Osmaniye'den Manavgat'a geldi 1 aydır kayıp olan oğlunu arıyor... Oğlu için Osmaniye'den Manavgat'a geldi Son dakika haber: Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi Son dakika haber: Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi

Metamfetamin, Manavgat, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat Narkotik'ten Side'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat Narkotik'ten Side'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement