Manavgat Şelalesi'ndeki Tesisler Su Altında Kaldı
1 saat önce
Antalya'da son günlerde etkili olan yağışlar ile Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi, Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerin su altında kalmasına neden oldu.
Antalya
'da son günlerde etkili olan yağışlar ile Manavgat
Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi, Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerin su altında kalmasına neden oldu.
Son günlerde etkili olan yağışlarla Manavgat ve Oymapınar
Barajlarında su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine Manavgat Barajı'ndan fazla su salınması Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Suların yükselmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ndeki seyir teraslarının bir bölümü sular altında kaldı. Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılar sayesinde iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı. Şelaleyi görmeye gelen az sayıdaki yerli ve yabancı turist
ise taşkını şaşkınlıkla izledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:40 Kaynak: İHA
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