Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı (3) - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.