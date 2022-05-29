Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

29.05.2022 18:33
Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Çardak Mahallesi Çeçenler mevkisinde zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın adından söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

Öte yandan Taşağıl Mahallesi Kaymaz mevkisinde kırsal alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında içinde ağaçların da bulunduğu 1 dönüm kırsal alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Çeçenler, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

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