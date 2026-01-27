Manavgat'ta Hortum Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Manavgat'ta Hortum Hasara Neden Oldu

27.01.2026 17:09
Manavgat'ta etkili olan hortum, 3 mahallede evler ve seralarda büyük zarara yol açtı.

MANAVGAT'TA 3 MAHALLEDE ZARAR

Manavgat'ta gece etkili olan hortum Denizyaka, Büklüce, Çolaklı mahallelerinde hasara neden oldu. Denizyaka Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu, çok sayıda evin çatısındaki kiremitler çevreye savruldu. Mahalle camisinin minaresi ile bahçesindeki 2 ağaç yıkıldı. Caminin camları kırıldı, kliması parçalandı. Çolaklı Mahallesi'nde de zeytin bahçesi, 4 sera ile evler zarar gördü. Hortumun geçtiği sokaklardaki ağaçlar devrildi. Serası ve evleri zarar görenler, onarım çalışması gerçekleştirdi.

KONTEYNERLE UÇUP YARALANDI

Büklüce Mahallesi'nde ev ve seralar hasar gördü, hortum enerji nakil hatlarına zarar verdi. Mahallede koyun yetiştiriciliği yapan Ömer Çam, kaldığı konteynerde hortuma yakalandı. Hortumda havalanan konteyner yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Yaralanan Çam, çevredekiler tarafından konteynerden çıkarılıp hastaneye götürüldü. Ömer Çam'ın vücudundaki kırıklar nedeniyle ameliyatının sürdüğü öğrenildi.

Çam'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren amcasının oğlu Mustafa Çam, "Konteyner hortumdan savruluyor, parçalanıyor. Kendisi de içerisinden fırlayıp, çıkıyor. Şimdi ameliyatı devam ediyor. İnşallah, bir şey olmaz" dedi.

MANAVGAT'TA 300 DÖNÜM ARAZİDE ZARAR

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Çolaklı, Denizyaka, Denizkent'in bir kısmında Büklüce'de hortumlar oluştu. Denizyaka'da caminin minaresi devrildi. Çolaklı'da 4 kişinin serasında zarar var. Yıkılan ağaçlar, zeytin, avokado ağaçları var. Çolaklı'da 35 dönüm civarında zarar var. Büklüce'de 13 üreticinin yaklaşık 40 dönüm civarında serasında hasar var. Denizyaka'da 20 civarında üreticinin muz serasında, ağaçlarında hasar var. Manavgat'ta 300 dönümün üzerinde serada zarar var. Üreticilerimize geçmiş olsun. Konteynerde yaşayan çoban arkadaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

FİNİKE'DE 100 DÖNÜM ALANDA HASAR

Finike ilçesinde de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, "36 üreticiye ait yaklaşık 100 dönüm alanda hasar oluştu. Hasarın büyük bölümü Saklısu Mahallesi'nde örtü altı üretim yapılan seralarda meydana geldi. Az sayıda portakal bahçesi de zarar gördü. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor" dedi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA- Mahir ÇEVİREN/MANAVGAT-FİNİKE (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, Kaza, Son Dakika

