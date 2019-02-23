Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Konteyner Yangını

Manavgat'ta Konteyner Yangını

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde içerisinde 4 adet ranza bulunan konteyner nedeni belli olmayan şekilde yandı.

Manavgat'ta Konteyner Yangını, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde içerisinde 4 adet ranza bulunan konteyner nedeni belli olmayan şekilde yandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Hatipler Mahallesi'nde bir işyerinin önünde bulunan, işyerinde çalışan personelin kaldı tahmin edilen konteyner çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'sine bildirdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının ardından yapılan incelemede konteyner içerisinde 4 adet ranza ve yatakların bulunduğu, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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