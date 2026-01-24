Manavgat'ta Kontrolden Çıkan Araç Sinyal Direğine Çarptı - Son Dakika
Manavgat'ta Kontrolden Çıkan Araç Sinyal Direğine Çarptı

24.01.2026 09:26
Aşırı hızla giden otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak parçalandı; sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontolden çıkan otomobil hızını alamayıp refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Aşırı süratli olan otomobil çarpmanın etkisiyle adeta parçalanıp dağılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza D-400 Karayolu Evrenseki Işıklı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Şaban Ö.'nün kullandığı 35 KK 269 plakalı Volkswagen marka otomobil Evrenseki ışıklı kavşağına geldiğinde, sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin motoru başta olmak üzere parçaları 50 metrekarelik alana saçılırken otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

