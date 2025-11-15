Manavgat'ta Modern Cadde Düzenleme Projesinde Sona Gelindi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek de bölgede incelemelerde bulunarak teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Remzi Güven Caddesi'nin bitiminden Çeltikçi Mahallesi girişine uzanan 450 metrelik güzergah, modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. 30 metre genişliğinde planlanan cadde üzerinde 2x2 bölünmüş yol, geniş yaya kaldırımları, refüj çalışmaları ve güvenli kavşak düzenlemeleri bulunuyor.

Başkan Vekili Çiçek, yaptığı incelemelerde çalışmaların son durumu hakkında ekiplerle değerlendirme yaparak, tamamlanan ve devam eden bölümleri yerinde gözlemledi. Çiçek, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede uzun süredir gözlenen trafik yoğunluğunun azalacağını, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısının sağlanacağını ifade etti.