Manavgat'ta Modern Cadde Düzenleme Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat'ta Modern Cadde Düzenleme Projesinde Sona Gelindi

15.11.2025 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi'nin Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Başkanvekili Mehmet Çiçek, proje alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşım altyapısını güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek de bölgede incelemelerde bulunarak teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Remzi Güven Caddesi'nin bitiminden Çeltikçi Mahallesi girişine uzanan 450 metrelik güzergah, modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. 30 metre genişliğinde planlanan cadde üzerinde 2x2 bölünmüş yol, geniş yaya kaldırımları, refüj çalışmaları ve güvenli kavşak düzenlemeleri bulunuyor.

Başkan Vekili Çiçek, yaptığı incelemelerde çalışmaların son durumu hakkında ekiplerle değerlendirme yaparak, tamamlanan ve devam eden bölümleri yerinde gözlemledi. Çiçek, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede uzun süredir gözlenen trafik yoğunluğunun azalacağını, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısının sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mehmet Çiçek, Manavgat, trafik, Piyade, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Modern Cadde Düzenleme Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon’da 68 yıl sonra bir ilk Tabelalar “Savaş Bakanlığı“ yazılı levhalarla değiştirildi Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar "Savaş Bakanlığı" yazılı levhalarla değiştirildi
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu 2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis 19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya’da savaş uçağı düştü Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Balıkesir’de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

09:29
Tahkim Kurulu’ndan 67 hakem için karar
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
08:36
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
08:23
Muazzez Abacı’nın son sözlerini kızı açıkladı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı
08:10
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
07:52
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
07:16
Dilovası yangınında can kaybı 7’ye yükseldi
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 09:36:15. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Modern Cadde Düzenleme Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.