Manavgat'ta Muhtar Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Manavgat'ta Muhtar Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

28.04.2023 10:44
Manavgat'ta Muhtar Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seçmen bilgi kağıtlarını vatandaşların adresine dağıtmakta olan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayda bacağını ısıran köpeklerden güçlükle kurtulan Muhtar Hasan Özdene Manavgat Devlet Hastanesinde tetanoz aşısı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seçmen bilgi kağıtlarını vatandaşların adresine dağıtmakta olan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayda, bacağını ısıran köpeklerden güçlükle kurtulan Muhtar Hasan Özden'e Manavgat Devlet Hastanesinde tetanoz aşısı yapıldı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4008. Sokak'ta vatandaşların adreslerine seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmakta olan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından ısırdığı Muhtar Hasan Özden, köpeklerden güçlükle kurtulurken, ilk olarak olayın meydana geldiği yerin yakınındaki bir eczaneye ardından da bir esnaf arkadaşıyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesine gitti. Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleşen kontrolün ardından Hasan Özden'e tetanoz aşısı yapıldı.

Vatandaşların seçmen bilgi kağıtlarını adreslerine teslim ettiğini belirten Muhtar Hasan Özden, "4008. Sokak'ta bir evin 2. katına çıkarken 2 köpeğin saldırısına uğradım. Kendimi savunamadan bir anda pantolonumun paçasıyla birlikte ayağımı kaptı. Tekme atarak dişlerinden kurtuldum. Görüldüğü gibi diş izlerinin olduğu yerler şişiyor. Hastanede kontrolümüz yapıldı. Tetanoz için bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Muhtar Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı - Son Dakika


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