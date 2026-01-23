Manavgat\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ş.Ö.'nün kullandığı 35 KK 269 plakalı otomobil, Evrenseki Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
