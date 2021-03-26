Manavgat'ta yıkım gerginliği - Son Dakika

Manavgat'ta yıkım gerginliği

26.03.2021 16:55
Manavgat'ta yıkım gerginliği, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi sakinleri, yayladaki baraka evlerinin belediye tarafından yıkıldığı gerekçesiyle, belediyeye yürüdü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi sakinleri, yayladaki baraka evlerinin belediye tarafından yıkıldığı gerekçesiyle, belediyeye yürüdü. Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, barakaların yıkım kararının, CİMER başvuruları sonrasında kaymakamlık tarafından gereğinin yapılması konusunda gelen yazı üzerine alındığını belirtti. Bunun üzerine Kaymakam Mustafa Yiğit ile görüşen muhtar Mehmet Ceylan, kaymakamın kendilerine, 'Ben belediyeye gidin o binaları yıkın diye talimat vermedim' dediğini aktardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise muhtarın bir ev için yaptığı şikayetin ardından olayların bu hale geldiğini söyledi.

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceylan, ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıda, 5 Şubat'ta Erağaç mevkiinde bulunan yaylaya Ali Yerebakan tarafından ahşap ev yapıldığını, bu nedenle yaylada oturan vatandaşlar arasında huzursuzluk çıktığını belirtti. Kaymakamlık şikayet üzerine ev hakkında gereğinin yapılması için Manavgat Belediyesi'ne yazı gönderdi. Şikayetin ardından Ali Yerebakan'ın yakınları da CİMER'e gönderdikleri dilekçede, yaylada bulunan 5 baraka evin kaçak olduğunu belirterek gereğinin yapılmasını istedi.

Manavgat Kaymakamlığı ve CİMER üzerinden gelen yazıların ardından Manavgat Belediyesi ekipleri, zabıta görevlileri ve jandarma eşliğinde dün yaylaya giderek baraka evleri yıktı. Yıkımı durdurmak amacıyla kepçenin önüne atlayan Kızılağaç Muhtarı Mehmet Ceylan bir ara elini beline attı. Belinde tabanca olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri, muhtarı uzaklaştırarak tabancaya el koydu. Muhtar Mehmet Ceylan hakkında tutanak tutarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.MUHTARIN TABANCA SAVUNMASIEvlerin yıkılmasının ardından Kızılağaç mahalle sakinleri, bugün Manavgat Belediye binasına gelerek, Başkan Şükrü Sözen'le görüşmek istedi. Muhtar Mehmet Ceylan, bir milletvekiliyle telefonla yaptığı görüşmede dün yaşananları aktardı. Muhtar Ceylan telefon görüşmesinde, yıkım esnasında kendisini kepçenin önüne attığını söyleyerek, "Bu sırada belimde tabanca vardı. Tabancam düşmesin diye elimle onu tuttum. Daha sonra tabancayı jandarma görevlilerine verdim. Bununla ilgili bile suç duyurusunda bulunmuşlar" dedi.YIKILAN EVLERİN YAPI KAYIT BELGESİ VARGazetecilere açıklama yapan Mehmet Ceylan, "Evleri, içindeki eşyalarıyla birlikte vatandaşın gözü önünde kepçeyle yıkarak yok ettiler. Biz o sırada dedik ki, 'Evlerin ormanlık alanları var, vatandaşların evlerin içinde eşyaları var. Gereken bildirimler yapılsın, evler bundan sonra yıkılsın. Bizim yıkılmasına itirazımız yok' dedik ama yetkililer bizi dinlemeden 4-5 evi yıktı. O evlerin hepsinin yapı kayıt belgesi var" dedi.MUHTAR VE BİR KİŞİNİN ARASINDAKİ HUSUMETBelediye önünde mahallelinin tepkilerinin artması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç açıklama yaptı. Ardıç, bölgede yaşananların temel sebebinin mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetiyle yaylaya bir ev yaptıran Ali Yerebakan arasında geçen olaylar olduğunu anlattı. Muhtarın, Ali Yerebakan'ın yaylaya 3 yıl önce yaptırdığı evi kaymakamlığa şikayet ettiğini, kaymakamlıktan kendilerine gelen yazıda da gereğinin yapılmasının istendiğini anlatan Ardıç, bunun üzerine Ali Yerebakan'ın yakınlarının da bölgede bulunan evleri CİMER'e şikayet ettiğini söyledi.Burada yapılan yıkımların belediye ile ilgisi olmadığını ifade eden Levent Ardıç, "Buradaki olay muhtar ve azaların 3 yıl önce yapılan bir binayı şikayet etmesinin ardından patlak verdi. Daha sonra şikayet edilen binanın sahipleri de diğerlerini şikayet ediyor. Onların şikayetleri CİMER'e gitti. Şikayetler bize yapılmadı. Kaymakamlık da bize yazı yazdı, 'yasal gereğini yapın' diye. Yıkımlar bundan sonra gerçekleşti" dedi.MAHALLE SAKİNLERİ KAYMAKAMLIĞA GİTTİKızıldağ Mahallesi sakinleri, Ardıç'ın açıklaması sonrası Kaymakam Mustafa Yiğit ile görüşmek için hükümet konağına gitti. Mahalleli dışarıda beklerken, muhtar ve köylüleri temsil eden 2 kişi ve avukat Mehmet Dinç, Kaymakam Yiğit ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan muhtar Mehmet Ceylan, kaymakamın kendilerine, 'Ben belediyeye gidin o binaları yıkın diye talimat vermedim' dediğini aktardı.SÖZEN: HERKESİN BAŞI AĞRIR DEDİM, DİNLETEMEDİM

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, olayın sebebinin bir vatandaşla muhtar arasında yaşanan husumetten kaynaklandığını belirtti. Olayların bu noktaya gelmemesi için 3 defa muhtarla görüştüğünü ve 'Muhtarım, bak adam pişman olmuş, özür dileyecek. Gel sen bu şikayetten vazgeç. Sonra herkesin başı ağrır' dediğini anlatan Başkan Sözen, "Ama muhtar beni dinlemedi, ne söylediysem olmadı. Bunun üzerine diğer adamın yakınları da CİMER'e müracaat etmiş. Kaymakamlıktan bize resmi yazı gelmiş. Bu saatten sonra yapacak olduğumuz çok fazla bir şey yok" dedi.


Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği
Manavgat'ta yıkım gerginliği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta yıkım gerginliği - Son Dakika


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