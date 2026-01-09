Manchester City, Antoine Semenyo'yu Transfer Etti - Son Dakika
Spor

Manchester City, Antoine Semenyo'yu Transfer Etti

09.01.2026 13:19
Manchester City, Bournemouth'tan Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 11 gol atan Semenyo, bu sezon ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA

Bournemouth, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

14:40
