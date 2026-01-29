Manchester City Galatasaray'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Manchester City Galatasaray'ı 2-0 Yendi

29.01.2026 01:17
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki (Dk. 82 Nico Gonzalez), Bernardo Silva, Marmoush (Dk. 67 Reijnders), Doku (Dk. 36 Foden), Haaland?

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Eren Elmalı), Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 67 Torreira), Sane (Dk. 80 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 86 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Yunus Akgün), Osimhen

Goller: Dk. 11 Haaland, Dk. 29 Cherki (Manchester City)

Sarı kart: Dk. 19 Lemina (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.

62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.

90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.

Kalan bölümde skoru koruyan Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna çıkarken, Galatasaray ise play-off turunda yoluna devam edecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

