Manchester City-Galatasaray Maçı Hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak Manchester City- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Etihad
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki, Bernardo, Marmoush, Doku, Haaland?
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
