Manchester City, Liverpool'u 2-1 Yendi

08.02.2026 22:19
Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'u uzatma dakikalarında penaltıyla 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Liverpool, 74. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçerken Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle beraberliği sağladı: 1-1.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 90+3. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 90+13'üncü dakikasında Liverpool'da Dominik Szoboszlai, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City, puanını 50'ye çıkarırken Liverpool, 39 puanla 6. sırada kaldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

