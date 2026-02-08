İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Liverpool, 74. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçerken Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle beraberliği sağladı: 1-1.
Golün ardından ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 90+3. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Maçın 90+13'üncü dakikasında Liverpool'da Dominik Szoboszlai, kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City, puanını 50'ye çıkarırken Liverpool, 39 puanla 6. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Liverpool'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?