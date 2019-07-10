Son Dakika Haberleri: Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı
Son Dakika Spor Haber

Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı

12 dakika önce

Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.

Manchester City, Danilo Di Luca, Claudio Bravo, Spor
Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.
Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan Kulüp Lisans Talimatı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]