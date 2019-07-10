Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı
12 dakika önce
Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:05
Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City
yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo
, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.
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